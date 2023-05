Allerta meteo rossa in Sicilia 15 maggio: scuole chiuse a Palermo, Trapani e altri comuni

Oggi, 15 maggio 2023, è una giornata di maltempo in Sicilia, soprattutto nel versante occidentale dell’isola. Per quest’area è stata diramata l’allerta rossa dalla Protezione Civile per temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate, con conseguente ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ordine e grado: ecco in quali comuni, secondo quanto riporta Fanpage.it.

“State a casa”

Le scuole oggi resteranno chiuse nel capoluogo della regione e nella vicina Trapani. Ecco le parole del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla: “Limitare il più possibile gli spostamenti e di uscire da casa per ragioni di lavoro o di effettiva necessità e di scegliere, in quel caso, percorsi lontani dai sottopassi e dai corsi d’acqua. Ringrazio fin da ora la Protezione civile comunale e le squadre delle aziende partecipate che stanno lavorando per prevenire il più possibile i disagi a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse pronte a intervenire per garantire la sicurezza”.

Scuole chiuse anche a Favignana e ad Agrigento, dove l’allerta è invece di colore arancione. In Sicilia orientale situazione leggermente migliore, con allerta meteo di colore giallo.

Come riporta RaiNews, a Palermo è stata annullata la manifestazione di apertura della XXXIV Rassegna nazionale delle orchestre e degli ensemble musicali delle scuole di ogni ordine e grado, prevista nella giornata di lunedì al Teatro Politeama di Palermo. Ne ha dato notizia l’Ufficio scolastico regionale. L’evento di rilievo nazionale, dal titolo “La musica unisce la scuola”, avrebbe dovuto svolgersi insieme a un concerto dei licei musicali della Sicilia.

Allerta meteo Sicilia, l’elenco dei comuni in cui le scuole sono chiuse

Nell’agrigentino scuole chiuse a Palma di Montechiaro, Aragona, Comitini, Canicattì, Favara, Sciacca, Cianciana e Alessandria della Rocca, Porto Empedocle, Ribera, Montallegro, Bivona. Nel trapanese a Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Petrosino, Partanna, Alcamo, Erice e Valderice. Nel palermitano a Carini, Balestrate, Trappeto, Partinico, Terrasini, Montelepre, Borgetto.