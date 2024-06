Festival Gen-E a Catania: in arrivo 1000 giovani imprenditori da tutta Europa

Dal 2 al 4 luglio, Catania ospiterà il Festival Gen-E, l’evento europeo dedicato all’imprenditorialità giovanile, organizzato da Junior Achievement Europe e Junior Achievement Italia. La manifestazione si terrà presso il Monastero dei Benedettini e la Chiesa di San Niccolò, riunendo oltre 1.000 giovani imprenditori provenienti da 40 Paesi europei. I partecipanti presenteranno le loro mini-imprese e startup per contendersi i titoli di JA Europe Company of the Year e JA Europe Innovation of the Year.

L’evento, volto a premiare le competenze finanziarie e imprenditoriali degli studenti, rappresenta un’opportunità per i giovani di confrontarsi, creare reti di relazioni e incontrare potenziali datori di lavoro. Durante i tre giorni del festival, i partecipanti potranno assistere a convegni, pitch, stand espositivi e attività ludiche.

Tra i concorrenti spicca la mini-impresa italiana Hitlocator JA, creata dagli studenti dell’Istituto Tecnico Jannuzzi di Andria. Il progetto, un casco di sicurezza per cantieri dotato di funzioni di localizzazione e rilevamento degli urti, è stato premiato per l’originalità e l’utilità sociale.

L’edizione 2024 di Gen-E sottolinea l’importanza dell’educazione imprenditoriale, della tecnologia avanzata, dell’innovazione per la green economy e della creazione di startup. L’evento rappresenta anche un appello all’azione per la Presidenza italiana del G7, affinché assuma un ruolo guida nell’agenda giovanile.

L’impegno di JA Europe in occasione della presidenza italiana del G7

JA Europe ha promosso un documento in sette punti che propone di inserire nel Sistema Scolastico, con il fine di contribuire a sviluppare nelle nuove generazioni una maggiore coscienza del proprio potenziale di crescita e dello spirito imprenditivo che permette di mettere a frutto talento e competenze. L’impegno dell’associazione verrà ribadito anche in occasione del YounG7 for Education organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in programma a Lignano in concomitanza con il la riunione ministeriale del G7 legata ai temi education.

