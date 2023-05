Allerta meteo in tutta Italia, ecco l’elenco delle scuole chiuse

Da qualche giorno il maltempo non si placa. Diverse sono stata le città italiane da Nord a Sud che hanno deciso di chiudere le scuole per precauzione.

In particolare, in Emilia Romagna la situazione è davvero critica. Come riporta SkyTg24, il Pronto Soccorso dell’ospedale di Riccione, situato al piano terra, è rimasto allagato a causa delle forti piogge che stanno colpendo la zona. Coinvolti anche i reparti di cardiologia, oculistica, diabetologia, la hall e il bar del nosocomio. Le visite sono state interrotte e i pazienti sono stati evacuati. Sul posto c’ la è Protezione Civile che sta lavorando per liberare i locali.

E ancora, tra fiumi in piena e il pericolo di frane nelle zone appenniniche continuano intanto le operazioni dei soccorsi. Ad essere evacuati, secondo quanto riportato dalla Regione sono 901 persone, di cui 528, nel Ravennate; altri 199 in provincia di Bologna, 164 nel Forlivese-cesenate, 10 nel Modenese e tre nel Reggiano. Altre evacuazioni di aree a rischio allagamento sono in corso, a cura dei comuni, come a Mercato Saraceno.

Per la giornata di domani, mercoledì 17 maggio, saranno chiuse le scuole di Bologna, Modena, Reggio e molti Comuni in Romagna (Forlì, Ravenna, Faenza).

Elenco IN AGGIORNAMENTO

Bologna; Imola; Ravenna; Faenza; Brisighella; Casola Valsenio; Castel Bolognese; Riolo Terme; Cervia; Fontanelice; Borgo Tossignano; Castel del Rio; Casalfiumanese; Dozza; Castel Guelfo; Budrio e Loiano; Solarolo; Cesena.

Scuole chiuse ieri in Sicilia e Campania

Nella giornata di oggi, invece, 16 maggio, a chiudere le scuole sono state molte città della Sicilia e della Campania, sempre a causa dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile.