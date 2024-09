Allerta meteo, scuole chiuse il 19 settembre a Bologna e in Romagna a causa del maltempo

Con bollettino emanato a mezzogiorno del 18 settembre la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che a partire dal pomeriggio sono previste precipitazioni diffuse, più consistenti sul settore centro-orientale della regione, che permarranno anche nella giornata di domani con una attenuazione a partire dal pomeriggio.

Le precipitazioni in atto e previste potranno generare ingenti ed estesi fenomeni franosi, di ruscellamento e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, superiori alle soglie 2 nei tratti montani e prossimi alle soglie 3 nei tratti vallivi degli affluenti di destra del Reno e dei bacini Romagnoli.

Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) da nord-est sul mare, localmente sui litorali. Mare al largo da molto mosso ad agitato in attenuazione nel corso della giornata di domani.

La persistenza di onda e del livello del mare prossime ai livelli di attenzione, potrà generare localizzate erosioni ed inondazioni del litorale, possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

Per queste ragioni domani, 19 settembre, resteranno chiuse le scuole a Bologna e nelle zone della Romagna (Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini) colpite dal maltempo, dove si prevede perciò l’allerta rossa per il rischio fiumi.

L’annuncio è stato dato dalla Regione, sulla pagina Facebook, dove si legge il seguente messaggio:

ALLERTA ROSSA per rischio idrogeologico, piene dei corsi d’acqua, temporali e fenomeni franosi, dalle ore 12 di oggi, e per tutta la giornata di domani, giovedì 19 settembre, nelle province di Bologna, Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. È quanto previsto dal bollettino dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna.La presidente della Regione, Irene Priolo, ha condiviso con i presidenti delle Province interessate la necessità di CHIUDERE LE SCUOLE PER LA GIORNATA DI DOMANI NELLE QUATTRO PROVINCE; spetterà ai SINDACI dei singoli territori emettere le relative ordinanze.

La presidente Priolo ha anche inviato al Governo una richiesta di attivazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di Protezione civile, chiedendo anche quella straordinaria delle altre colonne mobili regionali, qualora dovesse servire.Soprattutto nelle aree in cui è attiva l’allerta rossa, l’invito ai cittadini è quello di:

—-> evitare al massimo gli spostamenti;

—-> evitare scantinati e seminterrati;

—-> evitare di sostare in sottopassaggi;

—-> ricorrere allo smartworking, quando possibile.

In queste ore è attivo il Cor, Centro operativo regionale, H24 e sono stati attivati tutti i Corpi dello Stato, in stretto raccordo con le Prefetture. Sarà attivato nel pomeriggio e fino a sabato 21 settembre, il numero verde regionale 800 024662 dalle 8 alle 20.