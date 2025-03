Allerta rossa Firenze, scuole chiuse anche sabato 15 marzo: attesa la piena dell’Arno

Oggi, 14 marzo, è scattata l’allerta rossa in Toscana dopo piogge forti nel corso della notte. A causa delle precipitazioni è stato attivato il servizio di piena per più corsi d’acqua tra cui l’Arno, al primo livello di guardia anche a Firenze, con portata nell’ordine di 1000 metri cubi al secondo agli Uffizi, oltre a Bagno a Ripoli, Lastra a Signa e Montelupo. Maggiori criticità a Sesto Fiorentino per l’esondazione del torrente Rimaggio.

Scuole chiuse in tanti comuni toscani

Sono molti i comuni in cui sono state chiuse le scuole, come riporta Il Corriere della Sera: “Firenze, Pisa, Livorno con Cecina, San Vincenzo e Campiglia Marittima; Lucca, Viareggio, Lido di Camaiore e Forte dei Marmi, a Campi Bisenzio, Fucecchio, Calenzano, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa, in provincia di Firenze; a Ponte Buggianese e Quarrata in provincia di Pistoia; a Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa; nella provincia di Prato le scuole sono addirittura chiuse in tutti i Comuni (Montemurlo, Vaiano, Carmignano, Vernio e Poggio a Caiano), mentre nel capoluogo sono chiusi anche cimiteri, giardini, parchi e centri civici.

Allerta rossa fino a domani

La situazione non è in miglioramento, anzi. A Firenze è attesa la piena del fiume Arno in serata, verso le 20. Come riporta Ansa, in una nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro è stata disposta la chiusura anche domani di scuole, giardini, mercati, cimiteri e anche biblioteche, impianti sportivi. Stop poi a biblioteche e sospesi eventi culturali e sportivi. Tutto fino alle 14 di domani, quando dovrebbe cessare l’allerta rossa.

Sospese fino a domani anche le attività didattiche in Università, come riporta La Repubblica. Domani, dopo la chiusura di oggi, saranno invece aperte le scuole a Bologna.