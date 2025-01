Allerta meteo Sicilia, scuole chiuse a Catania e Siracusa

Domani, venerdì 17 gennaio, sarà una giornata di maltempo in Sicilia, nel catanese e nel siracusano, con un ciclone mediterraneo che si abbatterà sull’isola. In alcune zone le scuole rimarranno chiuse: ecco dove e tutte le notizie in merito in aggiornamento.

Ecco il comunicato della Protezione Civile Siciliana pubblicato alle 16:22 del 16 gennaio: “Dal primo mattino di domani, venerdì 17 gennaio 2025, e per le successive 24-36 ore, si prevedono: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Allerta meteo Catania, scuole chiuse

“La Protezione Civile ha appena diramato il bollettino meteo. Per domani allerta rossa. Stiamo disponendo la chiusura delle scuole e delle aree pubbliche. Non abbiamo ulteriori poteri di intervento. Ci affidiamo al buon senso di tutti i cittadini e al rispetto delle regole di prudenza”, queste le parole del sindaco di Catania Enrico Trantino.

Allerta meteo, scuole chiuse a Siracusa

Le scuole saranno chiuse in tutta la provincia di Siracusa. Ecco il comunicato del Comune: “Le scuole di ogni ordine e grado, gli IMPIANTI SPORTIVI pubblici, i PARCHI pubblici – compresi il Parco Archeologico della Neapolis e del Castello Maniace, il CIMITERO COMUNALE, le Aree Mercatali e gli Asili Comunali saranno CHIUSI per AVVERSE CONDIZIONI METEO”.

Allerta meteo, scuole chiuse in Calabria

Come riporta Fanpage, un gruppo di Comuni calabresi hanno deciso di chiudere le scuole. Ecco quali: Catanzaro, Sersale, Satriano, Locri, Borgia, Gasperina, Girifalco, San Sostene, Pentone, Cardinale, Palermiti, Montepaone, Satriano, Squillace, Stalettì, Cicala, Cropani,Botricello, Taverna, Isca dello Jonio, Albi, Badolato, Tiriolo Martelletto, Cortale, Simeri Crichi, Sellia Marina, Marcedusa, Torre di Ruggiero, Miglierina, Plataci, San Floro, Marcellinara, Serra San Bruno, Squillace, Zagarise, Gimigliano, Amaroni, Mesoraca. Siderno, Bova Marina, Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando, Caccuri, Cerenzia, Petilia Policastro, Polistena, Bivongi, Cosoleto, Cotronei, Sorbo San Basile, Brancaleone, Bruzzano, Zeffirio ,Palizzi, Roghudi, Montebello Jonico, Condofuri, Motta San Giovanni, Cinquefrondi Polistena, Roccabernarda, Taurianova, Cittanova, Bagnara, Cauolonia, Savelli, Isola Capo Rizzuto

Allerta meteo Sicilia, ultime notizie

Stefano Albanese, presidente del Centro Meteorologico Siciliano, ha offerto un’analisi dettagliata delle condizioni di maltempo previste per le prossime ore in Sicilia. L’esperto ha spiegato: “Siamo di fronte a un cambio di circolazione sul Mediterraneo che darà origine a una fase di intenso maltempo, particolarmente significativa per la Sicilia nella giornata di venerdì. Questo fenomeno eliminerà la circolazione fredda che ha interessato la regione negli ultimi giorni”.

Bollettino Protezione Civile allerta meteo, quando esce?

Cosa aspettarsi? Innanzitutto occorre leggere il prossimo bollettino della Protezione Civile regionale relativo alla giornata di domani, che solitamente viene pubblicato sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook, intorno alle cinque del pomeriggio.

Poi, dipenderà dai singoli sindaci, in base alla situazione nel proprio Comune, decidere in merito alla chiusura delle scuole. Per questo bisogna attenersi a comunicazioni presenti sui canali ufficiali dei Comuni e non lasciarsi abbindolare dalle numerose fake news che prolificano in questi casi.