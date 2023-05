Alluvione Emilia-Romagna, Valditara: “Chiederò un fondo per le scuole colpite e la proroga di adempimenti in scadenza”

In questi giorni l’allerta meteo ha praticamente flagellato l’Emilia-Romagna: sono tredici le vittime accertate che hanno perso la vita a causa delle cattive condizioni meteo. Come riporta SkyTg24, gli sfollati e le persone fatte evacuare sono migliaia, e sono tanti anche i dispersi.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ieri ha espresso il suo cordoglio e la vicinanza alla popolazione con un tweet. “Il mio pensiero ai cittadini che in queste ore stanno vivendo il dramma del nubifragio in Emilia Romagna e nelle Marche. Siamo in costante comunicazione con l’USR per monitorare la situazione. Il massimo impegno per superare questo momento”.

Oggi, con un comunicato, Valditara ha fatto sapere di aver intenzione di prendere specifici provvedimenti. “Nel prossimo Consiglio dei Ministri chiederò la costituzione di un fondo specifico destinato a far fronte ai primi interventi a favore delle scuole che si trovano nelle aree colpite dall’alluvione, anche per consentire l’agibilità agli studenti. Come Ministero dell’Istruzione e del Merito prenderemo anche altri provvedimenti, in particolare la proroga di adempimenti che scadono in questi giorni, in modo da garantire un sereno compimento delle attività amministrative”.

Scolaresca tratta in salvo

Ieri, 17 maggio, una scolaresca formata da 47 bambini della scuola media Dino Compagni in visita all’Alto Mugello, è stata tratta in salvo. Gli alunni si trovavano a Palazzuolo sul Senio. “A Palazzuolo sul Senio il sindaco mi ha segnalato una situazione che riguarda 50 bambini che erano in gita lì e sono stati comunque tratti tutti in salvo, si trovano nel paese di Palazzuolo. Adesso si tratta di riportarli a Firenze”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, a proposito dei danni creati dal Maltempo in Mugello, come riporta Ansa.

A commentare la vicenda è stato anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, con un tweet. “Palazzuolo sul Senio al momento è isolato. Evitare di mettersi in viaggio e prudenza su tutta la viabilità nell’alto Mugello. Le scolaresche fiorentine in gita a Palazzuolo resteranno ospiti del comune. Siamo in contatto con scuola e famiglie. Grazie al sindaco Moschetti”, queste le sue parole.