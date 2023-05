Alluvione Emilia-Romagna: salvi 47 alunni e 4 docenti in gita in un paese del Mugello, passeranno la notte in una palestra

Alluvione Emilia-Romagna: salvi 47 alunni e 4 docenti in gita in un...

La situazione in Emilia-Romagna, in seguito agli ultimi giorni di allerta meteo, è gravissima. Come riporta La Repubblica, sono otto le vittime accertate: tre a Forlì, un uomo del Ravennate, un 40enne nel Bolognese, tre nel Cesenate. Queste ultime sono un uomo travolto da una frana a Casale di Calisese e una coppia: Palma Marinella Maraldi, il cui corpo è stato ritrovato sulla spiaggia di Zadina di Cesenatico e il marito Sauro Manuzzi, che era sceso con la moglie nei campi di fronte a casa, a Ronta di Cesena, per salvarsi. Entrambi sono stati travolti dall’acqua.

A Faenza, Forlì e nel Ravennate, ma anche sull’Appennino, dove si contano 250 frane, ci sono situazioni drammatiche con salvataggi in corso e la ricerca ancora di dispersi. Altra situazione critica è a Bologna con le esondazioni di canali e torrenti alle porte della città e nella Bassa. L’appello è a non muoversi. Chiusa al traffico l’A14 nel tratto romagnolo. Treni fermi lungo la linea Adriatica. Annullato il Gran Premio di Imola.

Gli studenti saranno ospiti del Comune

Oggi, 17 maggio, una scolaresca formata da 47 bambini della scuola media Dino Compagni in visita all’Alto Mugello, sono stati tratti in salvo. Gli alunni si trovavano a Palazzuolo sul Senio. “A Palazzuolo sul Senio il sindaco mi ha segnalato una situazione che riguarda 50 bambini che erano in gita lì e sono stati comunque tratti tutti in salvo, si trovano nel paese di Palazzuolo. Adesso si tratta di riportarli a Firenze”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, a proposito dei danni creati dal Maltempo in Mugello, come riporta Ansa.

A commentare la vicenda è stato anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, con un tweet. “Palazzuolo sul Senio al momento è isolato. Evitare di mettersi in viaggio e prudenza su tutta la viabilità nell’alto Mugello. Le scolaresche fiorentine in gita a Palazzuolo resteranno ospiti del comune. Siamo in contatto con scuola e famiglie. Grazie al sindaco Moschetti”, queste le sue parole.

Come riporta La Nazione, gli studenti e i quattro docenti passeranno la notte nella palestra di Palazzuolo sul Senio. Lo spostamento è gestito dalla Protezione civile del comune mugellano, che ha allestito nella palestra delle brandine per la notte. Sempre il comune fornirà alle due classi il cibo necessario. Il primo cittadino di Firenze assicura che “gli studenti e gli insegnanti non corrono rischi e passeranno la notte al sicuro nella palestra di Palazzuolo sul Senio”.