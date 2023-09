Altro che rinviare l’inizio d’anno scolastico, urge operare sull’edilizia e sui condizionatori!

Gent. Direttore,

ho letto con attenzione i risultati del sondaggio circa l’inizio dell’anno scolastico.

Molti sono favorevoli ad iniziare a fine settembre, a causa dell’aumento delle temperature Non credo che ciò possa essere risolutivo, perché:

1 – come è già stato osservato, le aule scolastiche sono gli unici ambienti della Pubblica Amministrazione a non avere un impianto di condizionamento dell’aria;

2 – l’Italia è un Paese geograficamente “lungo”: se al Centro e al Sud è ancora estate al Nord siamo in pieno autunno. Che senso avrebbe ritardare l’inizio dell’anno scolastico causa caldo?

Conclusione: urge rimettere a nuovo l’edilizia scolastica esistente, talora fatiscente, inagibile o inabitabile. Gli ultimi progetti degli edifici costruiti prevedono cemento per le mura portanti e cartongesso per i muri divisori, con grave danno per il riverbero acustico nonché per le infiltrazioni d’acqua (quando piove). È indispensabile piantare alberi per garantire la maggiore ombra possibile; magari sempreverdi, provvedere alla loro costante cura e non abbatterli perché malati e a rischio.

Urge adeguare le aule scolastiche con validi impianti di aria condizionata, da usare leggera e deumidificante, come negli uffici di segreteria e presidenza.

Credo di aver fatto un bel sogno…

La ringrazio per la Sua attenzione.

Isabella Tonielli