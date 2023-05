Alunna 13enne cade dalla finestra della scuola a Pescara: trasportata in ospedale in codice rosso, partite le indagini

Una ragazzina di 13 anni oggi, 9 maggio, è caduta dalla finestra della scuola 11 Febbraio ’44 di via strada Colle pineta a Pescara. Il fatto è accaduto dopo le 9.20, poco dopo l’inizio delle lezioni. Sul posto i sanitari del 118 che hanno stabilizzato la piccola e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale civile.

Accorsi anche polizia e carabinieri, che al momento indagano sulla dinamica della caduta. Lo riportano i principali media, tra cui La Repubblica. Al momento le notizie sono in aggiornamento. Non si sa sa si sia trattato di un incidente o di un gesto intenzionale.

Secondo Il Corriere della Sera la ragazzina avrebbe chiesto alla docente presente di avvicinarsi alla finestra per prendere un poco di aria, e poi si sarebbe lanciata nel vuoto, dal primo piano dell’edificio. La 13enne, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Purtroppo casi del genere sono sempre più frequenti, o almeno lo sono stati nel corrente anno scolastico.

Boom di casi simili

Solo pochi giorni fa ci siamo occupati del caso di una ragazzina che lo scorso 21 aprile avrebbe manifestato intenti suicidi a scuola e sarebbe stata salvata dai compagni di scuola. La giovane avrebbe aperto la finestra manifestando l’intenzione di gettarsi nel vuoto. Tempestivo sarebbe stato l’intervento degli altri ragazzi, che hanno assistito alla scena e hanno subito cercato di bloccare la ragazzina.

Un altro fatto tragico simile è avvenuto lo scorso marzo, sempre in una scuola: qui una ragazzina di soli dodici anni è precipitata da una finestra dell’istituto, a Rapallo, in provincia di Genova, poi ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

L’ipotesi del gesto volontario è stata poi confermata: la stessa 12enne avrebbe detto agli inquirenti di aver fatto tutto da sola, di sua spontanea volontà. L’insegnante avrebbe provato ad afferrarla, ma lei si sarebbe divincolata lanciandosi nel vuoto.

Della stessa età un’altra ragazzina che lo scorso novembre è precipitata dalla finestra della sua classe, una terza media, al primo piano dell’edificio della scuola media Corradini di Latina.