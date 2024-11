Alunna cade dal secondo piano della scuola: è in gravissime condizioni

Una studentessa del primo anno della scuola superiore, a Recanati, nelle Marche, di quindici anni, è caduta oggi, 7 novembre, dal secondo piano della scuola. Lo riporta Il Corriere Adriatico.

Gesto volontario o incidente?

Al momento si trova in codice rosso in ospedale, è in gravissime condizioni con dei traumi riportati. Le notizie sono ancora in aggiornamento. Sul posto i soccorritori del 118 e gli inquirenti per ricostruire l’accaduto. Non si sa se si tratti di un gesto volontario o di un incidente.

Come scrive Fanpage, tutto sarebbe avvenuto poco dopo l’inizio delle attività didattiche. Ad allertare i soccorsi sono stati i compagni e il personale docente. Secondo RaiNews non sarebbe in pericolo di vita.