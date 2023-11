Alunne chiedono al prof di annullare una prova, lui rifiuta: una di loro lo spintona, poi accorre il fidanzato e lo aggredisce

Un caso davvero contorto e incredibile: un docente è stato aggredito verbalmente e fisicamente in classe da un’alunna e dal fidanzato a causa di una verifica. L’uomo ha deciso di denunciare. Lo riporta La Gazzetta di Modena.

Un’aggressione dopo l’altra

Tutto è avvenuto qualche giorno fa in una scuola del modenese. Il docente ha sporto denuncia nei confronti di tre alunne di una prima superiore che lo hanno aggredito in quanto non avevano intenzione di svolgere una verifica, programmata, per quale a quanto pare non erano preparate.

Le tre hanno chiesto con violenza di annullare la prova, ma il docente si è rifiutato e ha deciso di procedere comunque. Le ragazze hanno affrontato la prova, poi una di loro ha consegnato l’elaborato in modo sbrigativo e in anticipo rispetto agli altri: a quel punto è ripresa la polemica con ancora più aggressività. L’insegnante, per tutelare il clima in classe e consentire ai compagni di terminare il compito, ha chiesto alla ragazza di uscire dall’aula. Questa, invece di accettare, si è avvicinata al professore e lo ha spinto con violenza contro il muro e solo allora è uscita.

Il ragazzo ha accusato il docente di aver messo le mani addosso alla fidanzata

Il docente dopo alcuni minuti ha subito anche l’incursione di un altro alunno dell’istituto, che non frequenta quella classe, che non solo lo ha aggredito verbalmente, ma lo ha calunniato gridando: “Lasci stare la mia ragazza e non le metta più le mani addosso. Prof di m***a”.

A fronte dell’aggressione avvenuta in classe e alle successive ingiurie, l’insegnante ha presentato una querela alla polizia. A quanto pare atti del genere sono all’ordine del giorno nella scuola: c’è una rumorosa minoranza che ostacola il canonico iter quotidiano ad esempio sbattendo banchi e porte, oppure girovagando per la classe e l’istituto durante l’orario di lezione.