Graduatoria GPS 2024/26, che differenza c’è tra la scelta delle 20 e 150 scuole? Risponde l’esperto

L’ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024 per la compilazione della domanda GPS 2024/26 è stata pubblicata. Dalle indicazioni estrapolate dall’OM, ci sono alcuni punti che devono essere chiariti.

Per rispondere a una delle tante domande dei lettori, il nostro esperto, il prof Lucio Ficara ha spiegato per bene la scelta delle scuole.

La scelta delle 20 scuole (per ogni classe di concorso) è per le supplenze temporanee con inserimento nelle graduatorie d’istituto (scelta da fare durante la compilazione della domanda GPS 2024/26 con scadenza 10 giugno).

Successivamente, una volta pubblicate le graduatorie, di solito in estate, ci sarà la possibilità di inserire le 150 preferenze per domande di attribuzione di supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite le procedure informatizzate per una sola provincia​​. Le domande si potranno presentare dalle 12.00 di lunedì 20 maggio alle 23.59 di sabato 10 giugno.

Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it. Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti alla pagina dedicata GPS 2024/26.

