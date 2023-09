Alunni con disabilità: Davide Faraone (Azione-Italia Viva) promette una riforma complessiva del sostegno

Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, affida ad un breve reel di un minuto un suo messaggio speciale indirizzato alle famiglie degli alunni con disabilità: “Voglio dedicare questo minuto oggi alle mamme e ai papà delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi con disabilità che si apprestano per iniziare l’anno scolastico”.

Nel suo video prosegue: “Immagino i vostri volti quando vi recherete in classe o nella stanza del dirigente scolastico e vi verrà detto che non è stato ancora assegnato l’insegnante di sostegno a vostro figlio. Capiterà troppo spesso, purtroppo. Come capiterà che non è detto che l’insegnante di sostegno che vi hanno assegnato sarà lo stesso per tutto l’anno. Figuriamoci per un intero ciclo scolastico”.

Aggiunge ancora il deputato: “Sono con gli insegnanti di sostegno che credono nell’inclusione scolastica, nella formazione, nella qualità dell’insegnamento e che investono in quelle ragazze e in quei ragazzi non in quanto persone che stancamente devono stare in classe ma come persone che possono dare qualcosa a questa società”.

E conclude con un impegno preciso: “Lavorerò per una riforma del sostegno che garantisca continuità e formazione perché questo è ciò che serve”.

Gli alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane sono almeno 250mila e sono ormai presenti in quasi tutte le classi, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado.

Di recente il decreto interministeriale 182 che definisce le regole per l’inclusione è stato modificato ma permangono ancora molti punti interrogativi.