Alunni stranieri: corsi obbligatori di potenziamento di italiano da settembre, dal 2025 docenti formati ad hoc

Oggi, giovedì 13 giugno, alle ore 14, si svolge l’audizione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che dovrà entrare nel merito degli articoli del Dl scuola che riguardano la scuola.

Si tratta del decreto del 31 maggio scorso che abbiamo già avuto modo di illustrare, che sta iniziando in questi giorni l’iter parlamentare per la conversione in legge.

Gli articoli che riguardano la scuola, come ha illustrato Valditara in una conferenza stampa, hanno a che fare con la specializzazione dei docenti di sostegno presso Indire, la conferma di questi docenti da parte delle famiglie per garantire la continuità scolastica, le abilitazioni all’estero, la formazione per insegnare a studenti stranieri e la valutazione dei dirigenti scolastici.

Studenti stranieri con deficit linguistico, le misure

“Un’altra misura riguarda gli studenti stranieri in difficoltà per deficit linguistici. Abbiamo previsto che da settembre le scuole debbano organizzare corsi aggiuntivi di potenziamento con fondi ad hoc. Ci sarà l’obbligo di organizzare corsi di potenziamento di italiano per stranieri. A partire dal 2025/2026 partiremo con la formazione e il reclutamento dei docenti specializzati nell’insegnamento della lingua italiana per stranieri. Ci saranno docenti adeguatamente formati su questo”, queste le parole di Valditara in merito alle misure del Dl Scuola dedicate agli studenti stranieri.

