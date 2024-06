Sostegno, corsi per la specializzazione e misure per garantire la continuità: il decreto inizia l’iter alla Camera; giovedì 13 audizione di Valditara

Sostegno, corsi per la specializzazione e misure per garantire la continuità: il...

Il “decreto scuola” 71 del 31 maggio scorso che abbiamo già avuto modo di illustrare sta iniziando in questi giorni l’inter parlamentare per la conversione in legge.

L’11 giugno il deputato Federico Mollicone ha presentato il provvedimento in Commissione Cultura della Camera.

Nella giornata del 12 giugno si è svolta una prima audizione: è stato infatti ascoltato il Ministro dello Sport Abodi (il decreto contiene alcuni articoli dedicati appunto ai problemi dello sport.

Il 13 giugno è prevista invece l’audizione del ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara che dovrà entrare nel merito dei numerosi articoli che recano misure sulla scuola.

Le più importanti riguardano i corsi di specializzazione per i docenti che hanno già svolto 3 anni di incarico sul sostegno o che hanno conseguito il titolo all’estero.

E c’è poi l’articolo che dovrebbe consentire ai dirigenti scolastici di confermare, su richiesta della famiglia, l’incarico ai docenti precari di sostegno.