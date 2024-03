Alunno con bisturi a scuola per difendersi dai compagni: ad accorgersene la docente, lo aveva sottratto alla madre in casa

Alunno con bisturi a scuola per difendersi dai compagni: ad accorgersene la...

Una vicenda che ha dell’assurdo: un ragazzo è stato trovato, a scuola, in possesso di un bisturi. Tutto è avvenuto ad Imola. Ad accorgersi della presenza del pericoloso oggetto una docente, che ha subito allertato le Forze dell’Ordine. Lo riporta La Repubblica.

Il ragazzo era in possesso del bisturi, a suo dire, per proteggersi dalle aggressioni dei compagni. Ad accorgersene l’insegnante che ha visto il giovane fuggire lungo le scale in fuga dal compagno di banco che lo voleva picchiare.

Il ragazzo ha disobbedito alla madre

Si stava dirigendo verso una cassetta di una lancia antincendio per prendere lo strumento chirurgico sottratto alla madre in casa e portato a scuola come strumento di ‘autodifesa’ temendo di essere aggredito a causa di vecchi rancori. I carabinieri della stazione di Imola hanno sequestrato l’oggetto.

Come riporta Rainews, l’insegnante ha informato subito i familiari del ragazzo. Il giovane aveva sottratto il bisturi alla madre, nonostante gli avvertimenti della donna che aveva intimato al figlio di non toccarlo.

Ragazzi in classe con oggetti pericolosi

Sono molti gli studenti che portano oggetti contundenti o taglienti a scuola. Qualche settimana fa a Bologna, come riporta La Stampa, un ragazzino di sedici anni ha estratto un coltello dalla tasca della sua giacca in classe minacciando di ferire una compagna.

Tutto è avvenuto giovedì 15 febbraio, intorno alle 11,30. Il giovane, dopo aver mostrato il coltello, ha detto ad un compagno che lo avrebbe utilizzato per fare del male ad una compagna. Questo ha quindi avvertito la destinataria della minaccia, che si è subito rivolta al docente.

Quest’ultimo ha invitato il ragazzo a consegnargli l’arma da taglio e poi ha avvisato il vicepreside, che ha allertato subito le forze dell’ordine. I carabinieri hanno sequestrato l’arma e informato la procura. Il 16enne è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere e minaccia.