Anagrafe Nazionale Studenti e piattaforma UNICA, funzioni per l’aggiornamento disponibili dal 10 settembre al 5 ottobre

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lanciato la piattaforma Unica, un nuovo sistema che centralizza i servizi digitali per famiglie e studenti, utile per l’orientamento, le iscrizioni e la gestione del percorso scolastico.

Per garantire l’uso di Unica nell’anno scolastico 2024/2025, è cruciale l’aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti da parte delle scuole, da completare entro il 5 ottobre 2024. Le funzioni sono disponibili da oggi, 10 settembre. Tutte le indicazioni sono state fornite dal MIM con nota 4619 del 9 settembre.

Procedura per l’Anagrafe Studenti

Questo aggiornamento si svolge in due fasi:

Fase A: Definizione della struttura scolastica, come sedi, classi, indirizzi di studio e quadri orari per le scuole secondarie. Questa fase avviene esclusivamente sulla piattaforma SIDI, dove le scuole inseriscono tutte le informazioni necessarie per configurare la struttura di base dell’anno scolastico. Fase B: Inserimento dei dati degli studenti, che include i dati anagrafici e la posizione scolastica. Le scuole possono procedere tramite l’inserimento diretto sul SIDI o l’invio dei dati da pacchetti locali forniti da fornitori certificati, previo allineamento con le informazioni presenti sul SIDI.

Prima di trasmettere i dati relativi al nuovo anno scolastico, è necessario consolidare quelli dell’anno precedente (2023/2024) tramite il “Cruscotto di consolidamento” sul SIDI. Una volta completate le fasi A e B, le scuole devono chiudere le attività di avvio dell’anno per abilitare le funzioni ordinarie di gestione dell’Anagrafe, che prevedono il costante aggiornamento delle posizioni scolastiche, inclusi trasferimenti, ritiri e assenze.

Piattaforma UNICA

Per quanto riguarda l’abilitazione degli utenti a Unica, tutti gli studenti che hanno effettuato l’iscrizione per l’anno scolastico 2024/2025 saranno automaticamente abilitati alla piattaforma tramite SPID, CIE o CNS. Le segreterie scolastiche possono anche abilitare manualmente studenti e genitori, integrando o modificando le associazioni tra genitori e studenti attraverso le funzioni del SIDI.

Anche l’abilitazione dei docenti alla piattaforma Unica può essere gestita, recuperando le associazioni esistenti dell’anno precedente o modificandole sul SIDI, con la possibilità di associare nuovi docenti alle classi. Le segreterie possono consultare le guide operative disponibili su SIDI per tutte le procedure.

In sintesi, l’aggiornamento dei dati e l’abilitazione degli utenti a Unica sono essenziali per l’accesso ai servizi della piattaforma e per il corretto funzionamento delle attività scolastiche nell’anno 2024/2025.

