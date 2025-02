Piattaforma Unica, attivato il Servizio “Comunicazioni” per migliorare il dialogo tra Ministero e studenti e famiglie

Piattaforma Unica, attivato il Servizio “Comunicazioni” per migliorare il dialogo tra Ministero...

Con nota 788/2025 il MIM ha comunicato che dal 31 gennaio la Piattaforma Unica è stata arricchita con il Servizio Digitale «Comunicazioni», che consente alle famiglie e agli studenti di fruire di un canale diretto con il Ministero.

Infatti, in quest’area saranno pubblicate informazioni relative a:

a) promozione del processo di digitalizzazione delle Istituzioni Scolastiche;

b) miglioramento della qualità dei servizi erogati nel sistema istruzione;

c) sostegno del diritto allo studio, nonché supporto a studenti e studentesse nel percorso di crescita e nello sviluppo delle competenze;

d) implementazione di servizi e strumenti dedicati all’orientamento di studenti e studentesse;

e) semplificazione del rapporto tra Istituzioni Scolastiche, studenti e famiglie.

Tale Servizio consente di trasmettere le comunicazioni istituzionali del Ministero anche attraverso il collegamento diretto con i registri elettronici (on line), per il tramite delle Istituzioni Scolastiche, “garantendo in tal modo una sempre maggiore vicinanza tra Ministero, Istituzioni Scolastiche, famiglie e studenti“.

Come navigare

Nell’homepage della Piattaforma Unica è presente la nuova voce “Comunicazioni”.

In quest’area saranno pubblicate le comunicazioni da parte del MIM.

