Anche Greta Thunberg abbandona la piazza del venerdì e va online

Stop al “ClimateStrike”, allo sciopero del venerdì proclamato dagli studenti davanti al parlamento di Stoccolma su iniziativa di Greta Thunberg e poi diffuso in tutta Europa, Usa comprese.

La pandemia colpisce pure la protesta più ecologista e più sentita dai giovani, tanto che la famosa attivista pro-clima Greta Thunberg ha annunciato oggi che interromperà le sue proteste davanti al parlamento svedese a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19 e tornerà a fare solo campagna online.

“La situazione sta peggiorando, quindi per me si torna a ClimateStrikeOnline”. Greta Thunberg ha saltato la scuola tutti i venerdì dall’agosto 2018 per presentarsi davanti al parlamento di Stoccolma e chiedere al suo governo di intraprendere azioni concrete per far fronte ai cambiamenti climatici.