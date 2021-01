Anche in Friuli rientro in classe il 31 gennaio

Si conferma la ripresa della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado in Veneto e in Friuli Venezia Giulia.



Del Veneto si è già detto, con OM firmata da Zaia le scuole secondarie di secondo grado continueranno con la DAD fino al 31 gennaio. Per il Friuli Venezia Giulia l’Ordinanza sarà presto firmata dal Presidente Fredriga.

Lo annuncia, nel corso di una conferenza stampa, l’assessore regionale all’istruzione Alessia Rosolen.



Il rientro in classe per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado con didattica in presenza è previsto al 31 gennaio, lasciando aperto uno spiraglio di un’apertura anticipata nel caso che da qui al 31 la curva epidemiologica si modificherà in positivo nelle prossime settimane.