Scuole in Veneto, nuova Ordinanza di Zaia: le superiori chiuse fino al 31 gennaio

“Ho firmato ordinanza per la chiusura delle scuole superiori. Procrastino quindi la didattica a distanza fino a fine gennaio. Il 7 non sappiamo che classificazione avremo, rischiamo di aprire le scuole giovedì e dover richiudere il venerdì quando escono le fasce. Tifiamo per la scuola in presenza, ma non pare prudente riaprire le scuole in questo momento. Ci rendiamo conto che è un sacrificio ma va fatto per il bene di tutti”.

Lo ha annunciato nella conferenza stampa di oggi il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha anticipato l’uscita di una ordinanza che lascia le scuole chiuse fino al 31 gennaio. Il provvedimento riguarderà solo le superiori.

“La Regione – ha detto Zaia – può intervenire con ordinanza viste le condizioni sanitarie. Non è una contrapposizioni rispetto al ministro Azzolina. In questo momento non mi sembra prudente riaprire le scuole”.