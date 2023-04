Anno scolastico 2023/2024. In Toscana si parte venerdì 15 settembre, FdI si oppone: “Iniziare di lunedì per favorire il turismo”

Il prossimo anno scolastico, 2023/2024, in Toscana, si tornerà a scuola venerdì 15 settembre 2023. Come riporta La Nazione, si tratta di un calendario perpetuo: ogni anno, a prescindere dal giorno della settimana, si torna tra i banchi dopo le vacanze estive sempre lo stesso giorno.

Quest’anno, però, è diverso: il 15 settembre cade di venerdì, a ridosso del fine settimana. Per gli esponenti toscani di Fratelli d’Italia si tratta di una questione che va attenzionata. Questi propongono di cambiare la prima data del calendario scolastico per far tornare gli studenti a scuola il lunedì successivo, a inizio settimana, il 18 settembre.

“Non ha senso far rientrare i ragazzi di venerdì. La regione modifichi il calendario e faccia riaprire le scuole il 18 settembre”, hanno detto. La richiesta di modifica è stata avanzata con una mozione dei consiglieri regionali del gruppo di FdI. Primo firmatario Gabriele Veneri, su proposta del consigliere Alessandro Capecchi.

La motivazione dietro la critica

“Vogliamo che la Regione preveda che, qualora il 15 settembre di ciascun anno scolastico cada di venerdì, sabato o in un giorno festivo, l’inizio delle lezioni venga posticipato al lunedì successivo”, hanno detto. Ma quali sono le loro motivazioni? “Posticipare il rientro in classe al lunedì 18 settembre consentirebbe alle famiglie di usufruire di un fine settimana di vacanza in più, e di fatto di allungare le vacanze estive con conseguenti effetti positivi per tutto il mondo del turismo, soprattutto per il settore balneare e turismo verde della nostra montagna”, hanno spiegato.

Insomma, secondo loro allungare le vacanze estive di due giorni consentirebbe alle famiglie di approfittare di altri giorni in cui usufruire dei servizi turistici con un ritorno economico da non sottovalutare per la Regione.

I calendari finora pubblicati

Le regioni e le province autonome stanno iniziando a pubblicare i calendari scolastici per l’a.s. 2023/24, come abbiamo riportato, con l’elenco aggiornato con i giorni di inizio e fine lezioni e di eventuali ponti e festività.