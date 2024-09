Valditara, l’anno scolastico parte con diversi interventi economici e di sostegno del Governo

‘Il 17% in più per il personale della scuola, il taglio del cuneo fiscale perché il personale della scuola merita per il lavoro che fa, un lavoro così strategico, così importante e merita attenzione”: le parole sono del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e arrivano da Cagliari, prima dell’inaugurazione dell’anno scolastico con la manifestazione “Tutti a Scuola“.

Rispondendo ai cronisti sulla prossima manovra di Bilancio, il ministro del dicastero bianco ha detto che “oltre a questo abbiamo messo in campo iniziative di sostegno penso per esempio alla proroga dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che guarda caso mancava per il personale della scuola”.

Il Ministro ha detto di pensare “alla difesa dell’avvocatura dello Stato che guarda caso mancava per il personale della scuola. Penso per esempio a quella multa che dovrebbe essere approvata nei prossimi giorni a carico di chi aggredisce un docente, un dirigente scolastico, un lavoratore della scuola, da 500 a 10.000 euro”.

“Penso per esempio – ha sottolineato il numero uno del Mim – al ritorno del voto di condotta che dà degli strumenti concreti ai docenti: penso alle misure di welfare che abbiamo varato, la scontistica che si estende dai treni, dagli aerei, dai mutui bancari, dai prestiti, ai prodotti e servizi forniti dai Coldiretti e via dicendo”, ha concluso il Ministro.