Ansia da rientro dalle vacanze per 8 studenti su 10, ma il disagio dei ragazzi si trascina tutto l’anno

Il 7 gennaio ha rappresentato il giorno di rientro in classe per gli studenti e per i docenti dopo una lunga pausa per le vacanze natalizie. Ma com’è stato questo rientro per i nostri ragazzi? Secondo un sondaggio del portale Skuola.net non troppo sereno. Ancora una volta a dominare i giovani è stata l’ansia da rientro, o più precisamente il “mal di scuola”. A dirlo una larga parte del campione di 2.800 studenti. Per il 45% di loro è stata l’ansia a dominare la scena. Un sentimento che però non è solo limitato al rientro dalle vacanze ma che si protrae anche nel corso dell’intero anno, come affermano 6 ragazzi su 10. Gli attacchi di panico si sono verificati più di una volta per il 45% di loro.

Da cosa arriva questo disagio? Certamente dal contesto, molti studenti non si sentono a proprio agio, il 71% non si sente ben supportato dai propri docenti, il 45% non vive bene le relazioni interpersonali con i propri compagni e il 35% trascina questo malessere anche a casa con i genitori.

Il disagio psico-fisico dunque si conferma uno dei grandi temi delle nuove generazioni, come ha ricordato recentemente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.