Aperte le iscrizioni per DIDACTA ITALIA – Edizione Puglia con tante novità

Dal 16 al 18 ottobre, la Nuova Fiera del Levante di Bari ospiterà l’edizione pugliese di DIDACTA ITALIA, il principale evento italiano dedicato alla formazione e all’innovazione scolastica, giunto alla sua decima edizione.

In uno spazio di 12.000 metri quadrati distribuiti su quattro padiglioni, DIDACTA ITALIA proporrà oltre 150 eventi tra workshop e seminari. Tra le novità, la sala del metaverso e quella degli ambienti immersivi con tecnologie italiane avanzate. La sezione espositiva ospiterà aziende leader nel settore dell’elettronica, robotica, realtà aumentata, intelligenza artificiale, educazione ambientale, e nuovi contenuti digitali.

Il programma scientifico, realizzato in collaborazione con INDIRE e coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, offrirà attività rivolte a docenti di ogni ordine e grado. Circa metà degli eventi sarà dedicata alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nei diversi livelli scolastici, evidenziando l’importanza di questa tecnologia nei processi educativi.

Per partecipare, è necessario consultare il programma sul sito di DIDACTA ITALIA e completare l’iscrizione e l’acquisto del biglietto, anche tramite la Carta del docente. I prezzi dei biglietti sono: 14 euro per un giorno, 20 euro per due giorni e 25 euro per tre giorni. È possibile prenotare fino a due eventi formativi al giorno.

L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, annuncia anche “Aspettando Didacta Italia – Edizione Puglia”, una serie di eventi preparatori che si terranno nelle settimane precedenti. Inoltre, un grande padiglione ospiterà le cinque università e i dieci ITS pugliesi, offrendo un’opportunità per conoscere meglio il sistema formativo post-diploma della regione. Gli eventi organizzati dalla Regione Puglia garantiranno l’ingresso gratuito.

Cristina Grieco, presidente di INDIRE, sottolinea l’importanza della partecipazione dell’Istituto a questa edizione pugliese, con un ricco programma di attività formative che spaziano dalle STEM alla didattica laboratoriale, dalle tecnologie alla musica in classe, fino alla filosofia negli istituti tecnici e professionali. Saranno presentati i nuovi sviluppi dei Movimenti delle Avanguardie educative e delle Piccole Scuole, e verranno organizzate sessioni dedicate all’uso dell’intelligenza artificiale e della didattica immersiva.

Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, esprime soddisfazione per l’organizzazione dell’evento a Bari, vedendo in questa edizione una grande opportunità per i docenti del Sud Italia di aggiornarsi e formarsi, e per le aziende del settore scuola di promuovere le proprie attività e prodotti innovativi.