Apertura anno scolastico, Indire: Capraia, una piccola scuola che guarda all’Europa

Si è conclusa la cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2023-2024, in programma a Capraia, con uno sguardo proiettato all’Europa. L’evento, che rappresenta un’anteprima degli Erasmusdays (previsti il prossimo ottobre), è organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale – che da anni partecipa al Programma Erasmus+ con i progetti Ports Skills e NeXTrain.PortS – l ‘Ufficio Scolastico Territoriale di Livorno, l’Istituto Comprensivo Micali, in collaborazione con l’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sottolineare il valore di “una scuola aperta a tutti” e di evidenziare come ogni territorio e comunità siano fondamentali con le loro peculiarità, al pari di un territorio più grande e più popolato. Uno spazio particolare riguarda l’Europa e i processi di internazionalizzazione che possono investire anche i piccoli comuni e le comunità isolane, come quello di Capraia dove, ad esempio, emergono competenze legate al mare necessarie per poter offrire sviluppo e crescita anche ad una piccolissima Isola.

All’evento partecipano la Dirigente scolastica Rita Moretti, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Andrea Simonetti, il Vicesindacoe gli assessori dell’Isola, il team dell’Area Formazione e promozione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale guidato da Claudio Capuano e le imprese del mare che dialogheranno con gli alunni e gli insegnanti della Scuola del plesso Nelli.

Presenti anche la Presidente di Indire (Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa) Cristina Grieco, la coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, Sara Pagliai, e le ricercatrici Jose Mangione, Stefania Chipa e Francesca De Santis, che animeranno un Teacher club: “Esperienze didattiche integrate con il digitale. Opportunità e strumenti di progettazione”.

“L’apertura dell’anno scolastico – dichiara Simonetti, dell’USR – rappresenta ogni anno lo step più importante e significativo per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado; un momento in cui prendono vita i sogni e i desideri di alunni, genitori, personale docente e ATA per un anno da passare insieme, all’insegna della crescita personale e di tutta la comunità.

Quest’anno la scelta di valorizzare una delle più piccole scuole del nostro paese, quella situata nell’Isola di Capraia, rende ancor più significativo questo momento; l’Isola, infatti è un vero e proprio parco naturale immerso nello splendore della natura e del mare, ambita meta turistica, che, stavolta, rappresenterà un trampolino di lancio verso l’Europa per tutta la comunità educante del territorio livornese!!

Infatti, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’INDIRE e AdSP MTS, una delegazione di studenti verrà accolta nella piccola scuola di Capraia per una giornata di didattica condivisa, in anteprima all’Erasmusdays, in programma nel prossimo mese di ottobre a Livorno e provincia.

“Questo importante appuntamento – dichiara Cristina Grieco, Presidente di INDIRE – mette in sinergia due pilastri di INDIRE per l’innovazione a scuola di cui siamo particolarmente orgogliosi: le Piccole Scuole e il Programma europeo Erasmus+. L’inizio dell’anno scolastico ci offre l’occasione per rilanciare il nostro impegno affinché nessuna scuola, anche la più isolata o remota, si senta esclusa dal processo di rinnovamento che sta attraversando il sistema scolastico italiano. La partecipazione dell’’Agenzia nazionale Erasmus rappresenta un ulteriore supporto che spinge anche una piccola realtà come Capraia a guardare sempre di più ai processi di internalizzazione, cogliendo le opportunità di partecipare ai programmi offerti dall’Europa”.

Di seguito i dati delle Piccole Scuole Toscana (2021):