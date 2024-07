Indire TFA sostegno: il pomo della discordia sta tutto negli articoli 6 e 7 del DL 71

Dal professore Salvatore Nocera, uno dei migliori esperti italiani di inclusione e disabilità riceviamo e pubblichiamo.

La Camera dei deputati in sede legiferante ha approvato il testo del DL 71/2024 introducendo degli emendamenti significativi, anche proprio con riguardo agli articoli 6 e 7: il primo riguardante i nuovi compiti attribuiti all’Indire per specializzare una particolare categoria di insegnanti di sostegno, ed il secondo concernente la riserva spettante al Ministero dell’Istruzione e del Merito con riguardo alla validità dei titoli stranieri di specializzazione per il sostegno da utilizzare in Italia.

Già sono intervenuto su Superando il 17 giugno e il 3 luglio segnalando i punti controversi degli articoli 6 e 7 e manifestando la mia contrarietà a tali articoli. Ora, a seguito dei nuovi emendamenti introdotti in sede legislativa, sento il dovere di intervenire, dal momento che il Senato in seconda lettura approverà a scatola chiusa il testo approvato alla Camera al fine di non far decadere la validità del dl, che deve essere definitivamente approvato entro il 31 luglio prossimo.