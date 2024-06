Apertura Gps 2024, Cisl Scuola risponde alle critiche: “Modi e tempi sono scelte assunte dall’amministrazione”

Come sappiamo, la scadenza per l’aggiornamento delle Gps 2024/2026 ha subito un ritardo: con la proroga di qualche giorno fa si è arrivati al 24 giugno. Ci sono state alcune critiche rivolte ai sindacati, a cui Cisl Scuola ha deciso di rispondere.

Ecco il comunicato del sindacato guidato da Ivana Barbacci: “Il confronto sull’aggiornamento delle GPS si è protratto per ben quattro mesi, a partire da febbraio 2024. In questa sede la Cisl Scuola ha evidenziato in modo puntuale tutte le criticità derivanti da un eventuale ritardo nei tempi di aggiornamento, anche con riferimento ai nuovi percorsi di abilitazione, attivati peraltro tardivamente. La responsabilità del protrarsi dei tempi e delle modifiche introdotte per quanto riguarda la valutazione dei titoli è da ascrivere a decisioni di natura politica, tradotte in atti puramente amministrativi di esclusiva competenza dell’amministrazione”.

“Piena e diretta autonomia dell’Amministrazione”

“La Cisl Scuola, in questa vicenda complessa e segnata da interessi diversi e tra loro in conflitto, si è come sempre fatta carico di dare il proprio contributo alla ricerca di soluzioni che tenessero conto in modo equo delle diverse attese di tutti gli aspiranti, fermo restando che le decisioni assunte non nascono da accordi di natura sindacale ma attengono alla piena e diretta autonomia dell’Amministrazione”.

“Non hanno pertanto alcuna ragione le contestazioni mosse ai sindacati, e alla Cisl Scuola in particolare, per le scelte assunte dall’Amministrazione sui modi e sui tempi di aggiornamento delle GPS”.

Proroga Gps, il motivo

Lo scorso 10 giugno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto la proroga del termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali delle supplenze. Il provvedimento viene incontro alla richiesta della Crui per soddisfare le esigenze di alcune Università di ultimare i percorsi di abilitazione in corso. Per effetto di tale proroga, il nuovo termine scadrà il 24 giugno prossimo, alle 23,59.