Gps 2024-26, proroga della domanda al 24 giugno: più tempo per concludere i percorsi? – DIRETTA ore 16,30

Gps 2024-26, proroga della domanda al 24 giugno: più tempo per concludere...

Oggi, 10 giugno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto la proroga del termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali delle supplenze. Il provvedimento viene incontro alla richiesta della Crui per soddisfare le esigenze di alcune Università di ultimare i percorsi di abilitazione in corso. Per effetto di tale proroga, il nuovo termine scadrà il 24 giugno prossimo, alle 23,59.

Da qualche giorno era apparsa, come abbiamo scritto, una notizia della Cisl Scuola Bari sulla propria pagina Facebook, post successivamente eliminato, in cui si dichiarava di una proroga delle domande GPS 2024/26 al 24 giugno. Oggi è arrivata la conferma.

Della proroga al 24 giugno e di tutte le informazioni utili parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, lunedì 10 giugno alle ore 16,30.

Sono passate settimane dalla pubblicazione dell‘ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024 per la compilazione della domanda GPS 2024/26. La data di scadenza è stata fissata inizialmente alle 23.59 di oggi, lunedì 10 giugno. Gli aspiranti avranno altri 14 giorni per inviare la domanda.

Nel frattempo, in aiuto dei docenti, arriva La Tecnica della Scuola che ha ideato una serie di approfondimenti e di tutorial per compilare l'istanza passo dopo passo.

