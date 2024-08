APP IO, come funziona? Ecco come ricevere notifiche per le immissioni in ruolo e le supplenze

APP IO, come funziona? Ecco come ricevere notifiche per le immissioni in...

Un supporto molto importante per gli aspiranti docenti e non solo è l’App IO, che è diventata essenziale per la gestione delle operazioni relative non solo alle assunzioni a tempo indeterminato, ma anche alle nomine per incarichi temporanei da Gae e Gps.

La Cisl Scuola Roma Rieti spiega come funziona nello specifico.

Come Funziona l’App IO?

L’App IO permette agli insegnanti di ricevere notifiche riguardanti le nomine per le immissioni in ruolo e le supplenze, utilizzando il sistema delle Istanze Online. Per accedere a queste informazioni, gli utenti devono aprire l’app, selezionare la sezione ‘servizi’ e poi scegliere ‘Ministero dell’Istruzione e del Merito’. All’interno di questa sezione, il percorso specifico per le supplenze è denominato ‘INS – Informatizzazione nomine supplenze’. Questo percorso fornisce informazioni cruciali, come l’apertura delle Istanze Online, le scadenze per la compilazione e la pubblicazione dei risultati.

L’app invia una notifica all’utente ogni volta che viene assegnata una nomina da Gps o Gae, a condizione che l’utente abbia attivato la ricezione delle notifiche. Tuttavia, per essere sempre aggiornati, è essenziale consultare regolarmente il sito dell’ufficio scolastico provinciale di riferimento. L’App IO è concepita come un supporto aggiuntivo per facilitare l’accesso alle informazioni e aiutare gli aspiranti insegnanti a rimanere informati sulle opportunità di supplenza disponibili.