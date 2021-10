Appello al ministro per la proroga dell’organico Covid Ata

Egregio Ministro Bianchi,

non ci faccia rimpiangere Azzolina. Credo di rappresentare in questo caso tutto il mondo della scuola: proroghi l’organico Covid anche per il personale A.T.A. fino al 30 giugno. Quando abbiamo letto che la proroga era solo per i docenti,pensavamo ad un errore di trascrizione,compresi i sindacati. Ancora una volta è stato sottovalutato il ruolo del personale A.T.A. a tutti i livelli: formazione, modalità di reclutamento, stipendio (tra i più miseri della Pubblica Amministrazione). Con i tagli che ci sono stati, le scuole hanno in organico sempre meno collaboratori scolastici e assistenti amministrativi.Le segreterie sono allo stremo e non ce la fanno ad adempiere a tutti gli obblighi che le cadono addosso:buon ultimo le pensioni!

Ma anche i collaboratori scolastici sono sempre pochi sia per la vigilanza degli alunni sia per la pulizia dei locali che deve essere accurata, specie in tempi di Covid-19. L’organico Covid per chi ha scelto di avere il personale A.T.A. in più, è stato una boccata d’ossigeno per le scuole e dal 1 gennaio che fate,ce lo togliete? E laddove abbiamo il tempo pieno, con rotazione dei collaboratori scolastici al mattino e pomeriggio, come si fa a far pulire tutte le aule,i bagni,le scale e i corridoi? Ministro, La prego, anzi la preghiamo noi dirigenti scolastici, noi D.S.G.A, non trascuri questa necessità e faccia mettere in bilancio un pò di soldini per tale proroga. Le saremo grati e ci eviterà di fronteggiare le proteste dei genitori per le scuole sporche e il ritardo degli adempimenti amministrativi.

Eugenio Tipaldi