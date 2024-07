Arcipelago Educativo: la quinta edizione contro il Summer Learning Loss

Ha preso il via la quinta edizione di “Arcipelago Educativo”, un progetto pionieristico nato nel 2020, promosso da Save the Children e Fondazione Agnelli per combattere il “summer learning loss“, il fenomeno della perdita di competenze durante la pausa estiva. Questo programma è stato creato in risposta alla crisi educativa causata dalla pandemia di COVID-19 e mira a offrire opportunità educative di qualità ai bambini e ragazzi provenienti da contesti socio-economici svantaggiati.

Il progetto ha già coinvolto oltre 2.200 studenti e 350 docenti. Quest’anno, Arcipelago Educativo raggiunge 480 bambini e adolescenti di età compresa tra i 9 e i 14 anni, in otto città italiane: Torino, Milano, Venezia-Marghera, Aprilia, Brindisi, Napoli, Rosarno e Palermo. Le attività, progettate in collaborazione con le scuole e le famiglie, comprendono 100 ore di interventi educativi in presenza, laboratori ludici e iniziative di outdoor education. Particolare attenzione è riservata ai minori con background migratorio, che costituiscono il 47% dei partecipanti.

Raffaela Milano, Direttrice Ricerche di Save the Children, ha sottolineato l’importanza di questo progetto per prevenire l’ampliamento delle disuguaglianze educative durante l’estate. Con il supporto della Fondazione Agnelli, il programma mira a garantire attività educative e ricreative di alta qualità per chi ne ha maggiormente bisogno. L’obiettivo è anche fornire un modello per il Piano Estate del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché tutte le scuole possano programmare attività estive strutturate e condivise con le risorse educative del territorio.

Arcipelago Educativo si distingue per la metodologia di intervento, basata sulla collaborazione con le scuole e le famiglie, e per l’adozione del progetto da parte di numerosi enti del terzo settore e istituti scolastici su tutto il territorio nazionale. Quest’anno, la metodologia è stata adottata anche da 12 istituti comprensivi, 19 enti del terzo settore e 2 Punti Luce di Save the Children, coinvolgendo oltre 1.600 studenti.

Le valutazioni indipendenti effettuate nel 2022 e 2023 hanno confermato l’efficacia del progetto. Gli studenti coinvolti mostrano miglioramenti significativi nelle competenze linguistiche e matematiche, nonché nella capacità di socializzazione. Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, ha evidenziato come questo modello di intervento non solo contrasti efficacemente il summer learning loss, ma contribuisca anche alla riflessione sui modelli pedagogici e organizzativi necessari per affrontare le criticità del sistema educativo italiano.