Areazione aule, Sasso: “Martedì incontro col ministero della Salute. Con le scuole senza alunni, si possono fare i lavori”

Intervenuto nel corso di ‘Coffe Break’, programma di approfondimento politico su La7, il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso ha parlato della questione degli impianti di areazione:

“Noi abbiamo stanziato 150 milioni di euro nel primo decreto sostegni, però la legge predispone che ci siano delle linee guida per poter installare gli impianti di areazione. Questa legge impegnava il ministero della Salute entro il 30 marzo a emanare queste linee guida che consentono ai sindaci che sono nei Comuni gli enti proprietari delle nostre scuole di poter iniziare questi lavori. Sono passati quattro mesi, dopo mie personali sollecitazioni dal ministero dell’Istruzione, ce le hanno mandate”.

“Evidentemente c’era qualcosa che non andava – prosegue Sasso – perché non è possibile che il ministro della Salute scarichi le responsabilità sanitarie sui dirigenti scolastici, abbiamo fatto delle eccezioni, gliele abbiamo rimandate, chiedendo di correggerle, perché in questo periodo che le scuole sono prive di studenti, si possono fare i lavori. Martedì c’è un nuovo appuntamento dove spero che i tecnici del ministero della Salute non prevedano scenari improbabili di chiusure”.