Arretrati scuola tabella: ecco gli importi per chi non ha ancora visualizzato le cifre su NoiPa

Arretrati scuola tabella: ecco gli importi per chi non ha ancora visualizzato...

Come già comunicato precedentemente, gli arretrati per gli anni che vanno dal 2019 al 2022 saranno accreditati con un’emissione speciale entro dicembre 2022. Tuttavia, molti utenti stanno riscontrando delle difficoltà nella consultazione delle cifre spettanti, mentre altri hanno avuto modo di consultare gli arretrati e con amarezza hanno notato un importo inferiore alle aspettative.

Durante la nostra diretta di mercoledì 14 dicembre sugli arretrati per docenti e Ata, Francesco Sciandrone, dirigente e responsabile pensione e previdenza Uil Scuola Rua, ha mostrato delle tabelle che ha elaborato con i relativi importi sugli arretrati sia per i docenti che per il personale scolastico.

Per quanto riguarda la cifra di cui si parla, quella di 2.400 euro, Sciandrone ha affermato: “Non ci risulta che questa cifra possa essere erogata a nessuno. Quella più alta, intorno ai 2000 euro, spetterà ai docenti di scuola superiore di II grado nella fascia da 35”.

Come consultare gli arretrati su NoiPa

Per chi vorrebbe consultare la cifra dell’emissione speciale, può andare sul portale NoiPa dal servizio “Consultazione stipendi” e troverà il totale dell’emissione straordinaria denominata con: ”58 Emissione Speciale Arretrati”.

Chi non ha ancora visto l’emissione speciale di arretrati la riceverà sui NOIPA entro il 31 dicembre 2022, probabilmente tra il Natale e il Capodanno.

Febbraio con conguaglio

Secondo il prof Lucio Ficara, il nostro esperto di normativa scolastica, si potrebbe ipotizzare che il MEF abbia fatto dei calcoli al ribasso per evitare conguagli negativi. Molto probabilmente la somma restante sarà presente con il conguaglio di febbraio 2023.