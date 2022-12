Tabella arretrati docenti e Ata: si arriva a un massimo di 2000 euro netti. Ecco tutti i casi

Durante la nostra diretta di mercoledì 14 dicembre sugli arretrati per docenti e Ata, Francesco Sciandrone, dirigente e responsabile pensione e previdenza Uil Scuola Rua, ha mostrato delle tabelle che ha elaborato con i relativi importi sugli arretrati sia per i docenti che per il personale scolastico.

Per quanto riguarda la cifra di cui si parla, quella di 2.400 euro, Sciandrone ha affermato: “Non ci risulta che questa cifra possa essere erogata a nessuno. Quella più alta, intorno ai 2000 euro, spetterà ai docenti di scuola superiore di II grado nella fascia da 35”.

Secondo quanto dichiarato Francesco Sciandrone il 15 dicembre sarà emesso il cedolino dello stipendio con la tredicesima, senza gli aumenti contrattuali. Mentre con un’emissione speciale saranno poi erogati gli arretrati (compresi quelli relativi al 2022) entro dicembre 2022. Per il personale a tempo determinato l’attesa sarà più lunga, ma anche a loro spetterà l’emissione degli arretrati. Stesso discorso per i supplenti.

Si ricorda che il 6 dicembre 2022 è stato firmato il contratto il nuovo contratto collettivo nazionale.

Ecco tutte le cifre.

RIVEDI LA DIRETTA