Ascani: impegno per l’orale in presenza agli esami di stato

La viceministra dell’istruzione Anna Ascani (Pd) in una diretta su Facebook promette il suo impegno affinchè gli esami orali si svolgano in presenza: “Io spero si riesca a fare un esame orale in presenza: il mio impegno politico verrà profuso perché si riesca a ottenere questo obiettivo, perché si riesca a far sì che i ragazzi riescano a sedersi di fronte ai loro insegnanti. Non possiamo prescindere dalle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, va garantita la sicurezza ma è importante assumersi tutto l’impegno perché l’orale della maturità possa farsi in presenza, vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile portare fino in fondo questo impegno”.

E la fase organizativa?

Ma al di là dell’impegno della viceministra, c’ è pure il problema della sicurezza e delle attrezzature scolastiche, a parte le questioni relative all’organizzazione complessiva.