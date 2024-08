Esami abilitazione libere professioni, domande di docenti e dirigenti per la nomina nelle Commissioni entro il 9 agosto

Esami abilitazione libere professioni, domande di docenti e dirigenti per la nomina...

In vista dei prossimi esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra e Geometra laureato, Agrotecnico e Agrotecnico laureato, Perito Agrario e Perito Agrario laureato, Perito Industriale e Perito Industriale laureato, il Ministero ha pubblicato la nota con la quale fornisce indicazioni in merito al reperimento di Presidenti e Commissari.

Calendario

Ricordiamo che, per la sessione del 2024, gli esami di abilitazione consistono in un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza in una sede virtuale/piattaforma, con interazione audio/video tra la Commissione ed i candidati, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il seguente calendario:

19 novembre 2024 , ore 8.30: insediamento delle Commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal Regolamentodi ciascun Ordine professionale;

, ore 8.30: insediamento delle Commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal Regolamentodi ciascun Ordine professionale; 20 novembre 2024 , ore 8.30: prosecuzione della riunione preliminare;

, ore 8.30: prosecuzione della riunione preliminare; 21 novembre 2024, ore 8.30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;

ore 8.30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami; 26 novembre 2024, ore 8.30: inizio della prova orale.

Ogni Consiglio/Collegio Nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, nonché l’assistenza ed il supporto tecnico necessario,

Composizione delle Commissioni esaminatrici

Gli aspiranti alla nomina di Presidente o Componente delle Commissioni esaminatrici devono possedere i seguenti requisiti:

PRESIDENTI: dirigenti scolastici, a tempo indeterminato, di Istituto Tecnico corrispondente alle indicate tipologie di esame. Per gli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di Agrotecnico, docenti universitari (di ruolo ordinario o straordinario; associati o fuori ruolo; in quiescenza)

COMPONENTI: docenti, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle scuole secondarie di secondo grado, docenti di specifiche discipline, come precisato nei paragrafi specifici.

Per ciascuna Commissione è richiesta, inoltre, la nomina di liberi professionisti iscritti all’Albo e di Componenti supplenti (docenti e liberi professionisti), che sostituiscano quelli effettivi in caso di rinuncia degli stessi.

Presentazione dell’istanza

Docenti e Dirigenti scolastici aspiranti alla nomina quale Presidente o Componente di Commissione devono presentare la domanda accedendo dall’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito alla piattaforma “Istanze On Line” e tramite la funzione “Abilitazione alla professione ordinistica – Domanda di partecipazione alla commissione d’esame”, seguendo le istruzioni a video. È fatto divieto di presentare più di una domanda.

La funzione per l’inserimento delle istanze sarà attiva fino al 9 agosto 2024.

