Ascani: riunita cabina regia per l’edilizia scolastica

La Viceministra dell’Istruzione Anna Ascani, in una nota diffusa dalle agenzie, ha dichiarato: “Oggi abbiamo riunito la Cabina di regia per l’edilizia scolastica, per fare il punto sugli stanziamenti e per definire, insieme a tutti i soggetti coinvolti, la programmazione per i prossimi anni. Abbiamo già a disposizione le risorse dell’ultima annualità della scorsa programmazione, istituiremo un tavolo tecnico con le Regioni e con gli Enti locali per stabilire i criteri di ripartizione dei fondi della nuova, quella per il 2021-2023”.

“Senza contare poi l’importante occasione che abbiamo e dobbiamo sfruttare al meglio: il Recovery Fund. Il metodo di lavoro è corretto, la sinergia ha funzionato lo scorso anno, permettendoci di ottenere ottimi risultati sia sugli impegni che sui pagamenti, come è stato riconosciuto anche da Regioni ed Enti Locali”.