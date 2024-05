Dirigente scolastico nota crepe nel muro della scuola e fa spostare gli alunni, qualche ora dopo crolla: tragedia sfiorata

Una vera e propria tragedia sfiorata: nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 maggio, è crollato il solaio all’interno dell’androne di un istituto primario di primo grado del barese. Per fortuna l’area era già stata chiusa al passaggio degli studenti per via di alcune crepe considerate sospette dal dirigente scolastico. Lo riporta Il Corriere della Sera.

L’intervento provvidenziale

Anche gli alunni che sedevano nell’aula del primo piano in corrispondenza delle crepe erano stati fatti spostare. Il preside nelle ore precedenti il crollo aveva allertato sia l’amministrazione comunale che i vigili del fuoco, così da segnalare le criticità.

Non c’è stato tempo per i tecnici del comune per intervenire. Il crollo è avvenuto poche ore dopo. Già oggi sono iniziati i lavori di ripristino dell’immobile, che dovrà essere agibile il prossimo 8 e 9 giugno in occasione delle elezioni amministrative di Bari, in quanto la scuola sarà uno dei seggi della zona.

Edilizia scolastica, scuole troppo vecchie

Ricordiamo che la maggior parte delle scuole italiane sono state costruite oltre mezzo secolo fa. Oltre 1.500 plessi, su circa 40.000, hanno oltre 100 anni: 582 istituti risalgono addirittura a prima del 1800. Solo il 40% degli edifici scolastici circa 15.500 – è stato edificato dal 1976 in poi. E si vede.

Soprattutto perché in molte di queste scuole la manutenzione ordinaria e straordinaria (soprattutto se comuni e città metropolitane sono a corto di soldi) purtroppo vengono in continuazione rimandate. Fino a quando non subentrano problemi seri e il pericolo quotidiano per chi frequenta quegli istituti non si trasforma, purtroppo, in un incidente.