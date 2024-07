Assegnazione provvisoria, chi non ha superato l’anno di prova può presentare domanda?

Il 27 giugno 2024 è stato sottoscritto l’accordo tra i rappresentati del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dei sindacati di categoria per la disposizione a regolamentare l’assegnazione provvisoria e le successive utilizzazioni.

Si arriverà alla penultima settimana di luglio per la scadenza delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Da alcune fonti sindacali e ministeriali, la domanda potrebbe essere presentata dal 10 o 11 luglio fino al 24 luglio per un totale di 14/15 giorni di apertura dei tempi.

Nel frattempo, proviamo a fare chiarezza su alcune domande frequenti.

D) I docenti con contratto a tempo determinato finalizzato alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato che hanno rinviato o non hanno superato l’anno di formazione e prova possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria?

R) No. I docenti con contratto a tempo determinato per presentare la domanda di assegnazione provvisoria devono aver superato l’anno di formazione e prova volto alla trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato.

Rivedi le dirette