Assegnazioni provvisorie 2022, al via le domande: come compilarle – DIRETTA mercoledì 22 giugno, ore 15:45

Assegnazioni provvisorie 2022, al via le domande: come compilarle – DIRETTA mercoledì...

Dal 20 giugno il Ministero dell’Istruzione ha reso possibile procedere alla presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, per il personale docente, educativo e ATA, per l’a.s. 2022/23.

Per il personale docente l’area Istanze On Line per la presentazione delle domande sarà aperta fino al 4 luglio 2022.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate, sempre dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022, avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA potranno, invece, essere presentate a partire dal 27 giugno 2022 e fino all’11 luglio 2022. Le domande del predetto personale dovranno essere anch’esse presentate utilizzando modello di domanda che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del MI e dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Per aiutare il personale scolastico nella compilazione delle domande il nuovo appuntamento di Tecnica risponde Live: il 22 giugno alle ore 15:45, Attilio Varengo, della segreteria nazionale Cisl Scuola, e Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica, risponderanno alle domande dei lettori e dialogheranno con il nostro direttore, Alessandro Giuliani.

