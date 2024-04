Prova orale concorso docenti 2024, come affrontarla in modo efficace – DIRETTA ore 16,00

Prova orale concorso docenti 2024, come affrontarla in modo efficace – DIRETTA...

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i quadri di riferimento per la valutazione delle prove orali dei concorsi per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. Lo riporta Cisl Scuola.

La diretta della Tecnica risponde live

Della prova orale del concorso docenti, con i consigli e le informazioni utili per affrontare la prova, si occuperà la diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 2 aprile, alle ore 16,00. Ospite il segretario nazionale Cisl Scuola Salvatore Inglima. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Per infanzia e primaria, le domande (estratte dal candidato prima della prova) e le tracce per la lezione simulata (estratte dal candidato 24 ore prima della prova stessa) sono predisposte dalla commissione giudicatrice in misura 3 volte superiore al numero dei candidati stessi.

La prova orale ha una durata massima di 30 minuti e la lezione simulata non può essere superiore alla metà della durata effettiva delle prove.

La commissione giudicatrice dispone di un massimo di 100 punti per la valutazione della prova orale. La prova orale si considera superata con un punteggio minimo di 70/100. Il candidato acquisisce l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria con una valutazione minima di 14/20 nella parte relativa alle abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese.

Per la secondaria di I e II grado, La prova orale del concorso è organizzata su un colloquio (con domande disciplinari estratte dal candidato all’inizio della prova) e una lezione simulata (la cui traccia sarà estratta dal candidato 24 ore prima dell’orale stesso).

Le domande e le tracce saranno predisposte dalla commissione giudicatrice in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi.

Il colloquio avrà una durata massima di 45 minuti e la durata della lezione simulata non potrà eccedere la metà della durata della prova orale.

Il colloquio prevede una valutazione massima di 100 punti e sarà superato dai candidati che raggiungeranno la valutazione minima di 70/100.

Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova sarà tenuta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

Per le classi di concorso per le quali sono previste anche le prove pratiche il voto della prova orale sarà costituito dalla media aritmentica delle rispettive valutazioni.

Il corso di preparazione alla prova orale per scuola secondaria

In ottica di preparazione alla prova orale per la scuola primaria il webinar Concorso secondaria. Guida alla prova orale, a cura di Giovanni Morello, a partire dall’11 aprile.

Il corso di preparazione alla prova orale per scuola primaria

In ottica di preparazione alla prova orale per la scuola primaria il webinar Concorso primaria. Guida alla prova orale, a cura di Amelia De Angelis, a partire dal 18 aprile.

Il corso di preparazione alla prova orale sulla normativa scolastica per secondaria (e-learning)

Disponibile anche il corso Guida alla normativa scolastica a cura di Salvatore Impellizzeri, composto da 10 moduli per 13 ore di videolezione.