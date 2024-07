Assegnazioni provvisorie 2024, compilazione della domanda: come va inserito il ricongiungimento?

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la data di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria che per l’anno scolastico 2024/2025 può essere presentata dal personale docente in modalità on line dall’11 al 24 luglio 2024.

Il personale Ata potrà presentare la domanda dall’8 al 19 luglio.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle date di presentazione della domanda, di chi potrà partecipare e di tutte le informazioni utili, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 10 luglio con l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Un ascoltatore ha posto la seguente domanda:

Vorrei sapere se nell’assegnazione devo indicare/flaggare solo una voce inerente le esigenze familiari? Cioè metto solo o il ricongiungimento al coniuge o al figlio minore?

Ecco la risposta del prof. Lucio Ficara:

“Il ricongiungimento non lo metti alla persona inizialmente, lo metti al comune dove vive o il coniuge o il figlio minore, scegli tu, immagino che forse coincidano queste due cose per cui il gioco è fatto, e poi nella dichiarazione dirai la persona a cui intendi ricongiungerti, che nella fattispecie potrebbe essere il coniuge. Il figlio lo dichiari, poi se il figlio minore e ti porta a precedenza dichiari pure come lavoratrice madre o lavoratore padre”.