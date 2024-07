Assegnazioni provvisorie 2024, gli esiti saranno definiti per la fine del mese di agosto per consentire il corretto avvio dell’anno scolastico

Mentre da qualche anno gli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie avveniva entro il 4 agosto, così come specificato nelle note ministeriali sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A, per l’anno scolastico 2024/2025 gli esiti della mobilità annuale non sono più vincolati ad una pubblicazione entro il 4 agosto, ma più vagamente tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria ai sensi degli artt. 9 e 19 del CCNI dovranno svolgersi in tempo utile per consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico. In buona sostanza torna ad applicarsi la norma che tutte le sequenze operative delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2024/2025 devono concludersi entro il 31 agosto 2024.

Ricongiungimento a parenti e affini solo con convivenza

Nella nota MIM sulle assegnazioni provvisorie del 4 luglio 2024, si specifica che per tutto il personale docente, educativo e ATA si rammenta che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’articolo 17, comma 1, del CCNI, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ricongiungimento, oltre che al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, anche ai parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. L’istanza di ricongiungimento al genitore o al figlio prescinde dall’ulteriore requisito della convivenza.