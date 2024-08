Avvio anno scolastico 2024/2025, una dirigente convoca per la presa di servizio anche i titolari che sono rientrati dall’utilizzazione

C’è molta confusione nella convocazione del primo giorno dell’anno scolastico 2024/2025, c’è chi convoca anche i titolari per la presa di servizio, chi convoca i titolari che rientrano da una utilizzazione o assegnazione provvisoria, ma c’è anche chi convoca i docenti titolari che in questi giorni hanno ricevuto un decreto dall’ufficio scolastico provinciale di utilizzazione o assegnazione provvisoria. Vediamo di capire bene, secondo le disposizioni normative, chi deve presentarsi nella scuola di titolarità e chi invece deve recarsi nella scuola di utilizzazione o assegnazione provvisoria. Si ricorda per completezza di informazione che la presa di servizio deve essere fatta il giorno 2 settembre 2024 alle ore 8:00 oppure all’orario definito dalla circolare interna del dirigente scolastico.

Decorrenza economica e giuridica del contratto

È bene ricordare che, eccezionalmente, per l’anno scolastico 2024/2025 la presa di servizio sarà fatta il giorno lunedì 2 settembre perché il giorno prima è domenica. Per effetto delle note ministeriali n. 2444/2002 e n.7494/2013 anni in cui capitava l’inizio dell’anno scolastico di domenica, la decorrenza da assegnare ai contratti è quella del giorno 1 settembre, che comunque è la data di inizio dell’anno scolastico.

Quindi tutti i docenti di ruolo che prenderanno servizio per la prima volta nella scuola e i docenti non di ruolo, già incaricati per una supplenza annuale, dovranno prendere servizio il giorno 2 settembre, ma il loro contratto avrà valore giuridico ed economico dal giorno 1 settembre 2024.

Presa di servizio nella scuola sede di assegnazione

Coloro che sono titolari nella scuola X, ma per effetto di una utilizzazione o assegnazione provvisoria hanno avuto destinazione in una scuola Y ( della medesima provincia o di altra provincia rispetto alla provincia in cui insiste la scuola X), dovranno prendere servizio nella scuola Y, senza bisogno di comunicare nulla alla scuola di titolarità. Anche i docenti entrati in ruolo nel 2023/2024 a tempo determinato dalle GPS I fascia sostegno o da concorso straordinario bis e che passeranno ad essere docenti a tempo inderminato a partire dall’1 settembre 2024, se hanno avuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale in deroga o anche quella provinciale, dovranno prendere servizio nella scuola dove sono stati assegnati e non nella scuola di titolarità.

I docenti neoassunti per l’anno scolastico 2024/2025, anche quelli che hanno espletato la mini call veloce, dovranno prendere servizio nella sede scolastica a cui sono stati assegnati.

Le docenti che si trovano in gravidanza a rischio o in gravidanza obbligatoria, potranno evitare la presa di servizio in presenza, per loro sarà sufficiente l’accettazione dell’incarico con documentazione medica del loro stato di interdizione per gravidanza.

I titolari non devono fare presa di servizio

I titolari di una scuola X non sono chiamati alla presa di servizio nella loro scuola di titolarità, questo nemmeno se rientrano da un periodo di dottorato di ricerca o da un anno di assegnazione provvisoria. La presa di servizio in una scuola si fa una volta sola e non è usuale e nemmeno legittim opretendere che un titolare di una scuola faccia nuovamente la presa di servizio.

Docenti trasferiti o passati di ruolo e cattedra

È prevista la presa di servizio per tutti quei docenti che negli esiti della mobilità del 17 maggio 2024, abbiano avuto un trasferimento territoriale, provinciale o interprovinciale, anche quelli trasferiti in fase all’interno del medesimo comune. Prenderanno servizio anche i docenti che hanno avuto la mobilità professionale, ovvero un passaggio di ruolo o un passaggio di cattedra.

Incaricati annuali e fino al termine delle attività didattiche

I docenti precari che vengono incaricati con supplenza fino al 31/08/2025 o fino al 30/06/2025, qualora abbiamo avuto la nomina prima dell’1 settembre, dovranno prendere servizio il giorno 2 settembre. Anche per i precari il contratto scorrerà giuridicamente ed economicamente dall’1 settembre anche se è domenica.

Illegittime le circolari di alcuni dirigenti scolastici

Inutile dire che la convocazione di docenti titolari che già avevano fatto la presa di servizio nella scuola, ma poi magari hanno chiesto un anno sabbatico o sono reduci da un’assegnazione provvisoria o utilizzazione, oppure rientrano da un dottorato di ricerca, sono convocazioni illegittime che non hanno nessuna base normativa. Questi docenti, insieme a tutti gli altri titolari della scuola, prenderanno servizio al primo Collegio docenti che il dirigente scolastico convocherà o avrà già convocato.