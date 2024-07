Assegnazioni provvisorie 2024, per i docenti che si trovano in part time sarà possibile richiedere spezzoni o somma di spezzoni compatibili

Assegnazioni provvisorie 2024, per i docenti che si trovano in part time...

Una docente che si trova in una condizione di part time con 15 ore settimanali piuttosto che una cattedra intera di 18 ore, ci chiede se in fase di compilazione di domanda di assegnazione provvisoria può richiedere spezzoni o anche somma di spezzoni compatibili come orario di servizio. La nostra risposta è affermativa.

Part time come deve compilare la domanda

si trova in una situazione di part time nella scuolta di titolarità e anche nella provincia di titolarità, per avere assegnato uno spezzone in sede di esito dell’assegnazione provvisoria deve compilare necessariamente la sezione G2 della domanda, denominata “ALTRE INDICAZIONI”.

Nel punto 25 deve dichiarare di trovarsi in condizione di part time e nello spazio successivo del medesimo punto 25 deve dichiarare il numero di ore settimanali di insegnamento.

È utile sapere che i docenti in condizione di part time, potranno ottenere assegnazione provvisoria, ai sensi dell’art.7 comma 10 del CCNI mobilità annuale, su uno spezzone orario corrispondente al proprio orario di servizio oppure su più spezzoni ossia accorpando più spezzoni compatibili, quindi anche in assenza di una cattedra completa. La somma di spezzoni compatibili va comunque richiesta, nella sezione G2 della domanda, espressamente selezionando il SI. Nella domanda deve essere compilata anche la parte della sezione G2 in cui è richiesto di inserire il numero di ore di part time.

Nel caso in specie uno spezzone di 15 ore verrebbe assegnato alla richiedente, come per altro verrebbe assgnato anche la somma di due spezzoni di 8 e 7 ore compatibili per orario di servizi.

Motivi per potere richiedere assegnazione

È utile sapere che nel CCNI mobilità annuale 2023-2026 verrà riproposto l’art.7, comma 1, del CCNI utilizzazioni 2019-2022, che a quanto pare verrà integralmente confermato. In tale norma si precisano i motivi di richiesta per l’assegnazione provvisoria dei docenti di ogni ordine e grado, che saranno:

ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

ricongiungimento al genitore.

Chi si dovesse trovare in situazione di part time, come detto nel paragrafo precedente, può presentare la domanda di assegnazione provvisoria per un numero ridotto di ore rispetto la cattedra intera.