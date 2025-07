Assegnazioni provvisorie 2025, per i docenti coniugati con un militare in pensione, è prevista qualche precedenza nella domanda? Risponde l’esperta

Assegnazioni provvisorie 2025, per i docenti coniugati con un militare in pensione,...

Lo scorso 9 luglio 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il nuovo contratto integrativo relativo alla mobilità del personale scolastico per il triennio 2025/2028. Tutto il personale docente, educativo e ATA potrà inoltrare la domanda di mobilità annuale dal 14 al 25 luglio 2025.

Dell’informativa del Ministero ne ha parlato, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, Maria Grazia Frilli del Centro Nazionale Flc Cgil che ha anche risposto alle domande dei lettori.

Per i docenti coniugati con un militare in pensione, è prevista qualche precedenza nella domanda?

A questa domande l’esperta ha risposto: “È stata inserita la deroga per i coniugi militari, che l’anno scorso non era presente. La precedenza è valida per il coniuge militare o categorie equiparate, trasferito d’autorità (verso la sede di servizio del coniuge militare, non la residenza). Oppure, è valida se il militare, una volta raggiunta la pensione, ha deciso di rimanere nella stessa località in cui era in servizio in quanto trasferito d’autorità. Se, invece, ha deciso di risiedere in un luogo dove non era stato trasferito d’autorità, la precedenza non si applica”.

✅ (11:00) È confermata l’AP interprov., senza deroghe, per ricongiungimento coniuge per gli appartenenti al concorso straord. bis, anno di prova 2022/23 a t.d. , in ruolo a t.i. 2023/24?

✅ (12:30) per i docenti coniugati con un militare in pensione, è prevista qualche precedenza nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale?

✅ (14:00) Ruolo dal 1 sett 2024. Richiederò assegnazione interp. Ho deroga per figlia con meno di 16 anni, marito e madre oltre 65. I vari punteggi si sommano o ne vale solo una?Quale vale di più come punteggio

✅ (15:50) con vin. tirennale è confermato che non si può fare ricongiungimento intraprov. a coniuge senza deroghe? Altrimenti è possibile fare utilizzo su sostegno in altra sede provi. senza deroghe?

✅ (16:50) per la domanda di Assegnazione Provvisoria un requisito fondamentale è il ricongiungimento al familiare da assistere. È necessaria la residenza nello stesso comune, ma da quando decorre?

✅ (19:50) Sono neoassunta da gps sostegno primaria 24/25, ho terminato anno di prova, posso chiedere assegnazione provvisoria provinciale per ricongiungimento al coniuge?

✅ (21:30) vorrei chiedere se sarà confermato il contenuto dell’art. 7 comma 6 del precedente CCNI, grazie al quale si poteva prescindere dall’iscrizione anagrafica. Tale articolo era ed è molto utile per quei docenti i cui coniugi sono in trasferimento in date vicine alle date di presentazione delle domande di assegnazione provvisoria

✅ (23:30) sono entrata in ruolo da mini call 23 24 quindi soggetta al vincolo. Non ho la 104 e non usufruisco di nessuna deroga. Ho problemi di salute e dovrò fare delle cure continuative continuative nella mia città, posso fare domanda di assegnazione provvisoria per gravi esigenze di salute/ continuità della cura con il certificato dell’ASL?

✅ (25:10) da alcune anticipazioni mi è parso di capire che abbiano ripristinato la continuità didattica nei licei musicali. (riferimento art. 6bis ccni 2019/22)

✅ (26:00) chi ha una nomina giuridica senza aver svolto anno di prova nel 2024/25 può accedere alla domanda di utilizzazione per lo stesso grado? grazie

✅ (27:20) sono di ruolo su sostegno adee, oltre a richiedere AP sulla stessa classe di concorso, posso chiedere anche Ap su adaa? Ho abilitazione diploma magistrale.

✅ (30:25) gli ata di ruolo fanno domande in linea o cartacea

✅ (30:50) Ho buone possibilità di ottenere l’assegnazione interprovinciale,avendo come deroga ricongiungimento a moglie e figlia maggiore di 6 anni?

✅ (32:00) io ho sostenuto gli esami per il mio anno di prova a inizio luglio! quindi dovrò farla cartacea la domanda di assegnazione, giusto?

✅ (32:40) Quindi i docenti coniugi di militari posso svincolarsi solo se il trasferimento è d’ autorità e non a domanda?

✅ (33:10) Immessi in ruolo 23.24. L’anno scorso hanno presentato domanda cartacea. Qst anno sarà possibile presentarla su istanze online?