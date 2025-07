Assegnazioni provvisorie 2025, tutto pronto per partire – DIRETTA ore 16,00

Quali sono i tempi per la presentazione delle istanze di mobilità annuale e qual è l’iter di questa procedura? Quali sono i requisiti per potere partecipare alle assegnazioni provvisorie? Quali sono i documenti da dovere allegare alle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria? I soprannumerari e i trasferiti d’ufficio cosa possono fare in questa fase di mobilità annuale?

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo e di tanto altro parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 3 luglio alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA