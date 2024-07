Assegnazioni provvisorie, assistenza a genitore disabile: si può chiedere di rientrare nella propria provincia?

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la data di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria che per l’anno scolastico 2024/2025 può essere presentata dal personale docente in modalità on line dall’11 al 24 luglio 2024.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle date di presentazione della domanda, di chi potrà partecipare e di tutte le informazioni utili, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 16 luglio con Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola.

Un’ascoltatrice ha posto la seguente domanda:

“Assunta fuori provincia da concorso ordinario nell’anno 2023/2024. posso chiedere assegnazione provvisoria nella mia provincia per assistenza a genitore disabile?“

Ecco la risposta di Attilio Varengo:

“L’ascoltatrice fa riferimento ad una situazione di nuovo imposta e prevista dalla norma che, ricordiamo all’articolo 13 comma 5 del decreto legislativo 59/2017 ma anche in forza del testo unico il 297/1994 che al comma 3 bis ha sostanzialmente uniformato il trattamento di tutti i docenti neoassunti, prevede l’impossibilità, a partire dalle dai neoassunti 23/24 di presentare domanda di assegnazione provvisoria fuori provincia.

Il contratto collettivo nazionale ha introdotto riconosciuto all’articolo 34 determinate deroghe che sono state integrate nel contratto della mobilità e oggi sono a loro volta integrate nell’intesa che ha integrato il contratto sulla mobilità annuale.

Quindi assistendo un genitore disabile ecco che Elena (l’ascoltatrice) può produrre domanda può essere reintegrata nella presentazione della domanda di assegnazione provvisoria. Ovviamente Elena in questo caso potrà eventualmente anche fruire delle precedenze previste dal contratto”.